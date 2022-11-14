У Херсоні двох колаборантів прив'язали до стовпів за співпрацю з військами РФ (фото)

У звільненому від окупантів Херсоні є побоювання, що росіяни могли залишити своїх агентів, переодягнених у цивільний одяг.

У Херсоні, який 11 листопада українські військові звільнили з-під окупації РФ, вже затримали двох колаборантів і прив'язали їх до ліхтарних стовпів за допомогу путінським військам під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну .

Про це пише британська газета Daily Mail.

Зазначається, що попри відступ росіян із українського Херсона, є побоювання, що деякі окупанти все ще можуть бути присутніми в місті та околицях.

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"Хоча вчора в Херсоні раділи звільненню, є побоювання, що деякі російські сили все ще можуть бути присутніми в місті та околицях. Співробітники розвідки сказали, що вони можуть бути одягнені в цивільний одяг, щоб уникнути затримання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти залишили після себе у Херсоні з величезні руйнування та міни. Вказується, що майже 2000 вибухових пристроїв, зокрема міни, троси та боєприпаси, уже знешкоджено професіоналами у звільненому місті.

Тому українська влада закликає громадян у цілях безпеки не поспішати з поверненням на щойно деокуповані території, адже спершу фахівці повинні оглянути всю територію.

Наприкінці публікації британські журналісти додають: "Х оча звільнення, захопленого Росією, Херсона є величезною стратегічною перемогою України, попереду ще довгий шлях. Зараз російські війська відступили у відносну безпеку східного берега Дніпра, що дозволяє їм кинути більше людей у ​​наступ на Донбасі".

Звільнення Херсона

11.11.22 українські воїни звільнили Херсон з російської окупації. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові доклали чимало зусиль, щоб звільнити Херсон від окупантів і це не є жестом доброї волі РФ.

Після 8 місяців російської окупації 11 листопада, у день звільнення Херсона, містяни нарешті без страху вийшли на вулиці.

Херсонці дякують українським воїнам

Радісні і вдячні люди оплесками й зі сльозами на очах зустріли українських Героїв: херсонці не стримували емоцій, вони плескали воїнам, обіймали їх, фотографувалися, танцювали, без страху вільно підіймали український стяг і вигукували "Слава Україні".

Звільнення Херсона з окупації

Херсон звільнили з окупації РФ

Радісні та святкові настрої зберігаються у Херсоні і нині.

Кореспондент ТСН провів пряме включення з центральної площі Херсона і розповів, що у місті починає налагоджуватись життя - нарешті люди усміхають, насолоджуються такою довгоочікуваною свободою, а на будівлях майорять українські прапори.

У безпрецедентно короткі терміни держава відновила у Херсоні мовлення українського телебачення й радіо, яке перебили окупанти. Також у місті вже працюють українські мобільні оператори.

Крім того, тривають роботи над поверненням електропостачання до міста. Очікується, що перші міста і села отримають світло вже цього тижня.

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