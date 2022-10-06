У Херсоні група окупантів викрала дві машини та втекла до Криму з автоматами та гранатами

Група російських окупантів втекла з Херсона до Криму на викрадених машинах міноборони РФ, прихопивши з собою автомати та гранати.

Про це заявила російська правозахисниця, голова фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова.

Судячи з опублікованих документів, 13 російських військових окремого козачого загону "Дон" залишили місце розташування о 06:00 28 вересня, взявши з собою вогнепальну зброю та викравши дві машини міністерства оборони Росії.

"Під час встановлення осіб та їхнього затримання дотримуватися крайньої обережності, озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього та ручними гранатами. Вкрай небезпечні, мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються у серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області", – йдеться у орієнтуванні російських силовиків.

Найстарший окупант – 1965 року народження, наймолодший – 1995 року.

Фото: Facebook/Ольга Романова

Зазначимо, що росіяни масово відмовляються воювати – дезертирують чи здаються в полон українцям. Раніше у Міноборони України розповіли, що мобілізовані росіяни здаються в полон ще до того, як їх кидають на фронт.

А в самій Росії серед мобілізованих починається бунт. Понад 100 мобілізованих із Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.

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