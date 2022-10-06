Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні група окупантів викрала дві машини та втекла до Криму з автоматами та гранатами

Дата публікації
Перегляди
1299
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні група окупантів викрала дві машини та втекла до Криму з автоматами та гранатами

Фото: Getty Images

13 російських військових окремого козачого загону "Дон" дезертирували до Криму машинами міноборони РФ.

Група російських окупантів втекла з Херсона до Криму на викрадених машинах міноборони РФ, прихопивши з собою автомати та гранати.

Про це заявила російська правозахисниця, голова фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова.

Судячи з опублікованих документів, 13 російських військових окремого козачого загону "Дон" залишили місце розташування о 06:00 28 вересня, взявши з собою вогнепальну зброю та викравши дві машини міністерства оборони Росії.

"Під час встановлення осіб та їхнього затримання дотримуватися крайньої обережності, озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього та ручними гранатами. Вкрай небезпечні, мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються у серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області", – йдеться у орієнтуванні російських силовиків.

©

Найстарший окупант – 1965 року народження, наймолодший – 1995 року.

© Facebook/Ольга Романова
Фото: Facebook/Ольга Романова
©
©

Зазначимо, що росіяни масово відмовляються воювати – дезертирують чи здаються в полон українцям. Раніше у Міноборони України розповіли, що мобілізовані росіяни здаються в полон ще до того, як їх кидають на фронт.

А в самій Росії серед мобілізованих починається бунт. Понад 100 мобілізованих із Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.

Читайте також:

Українські військові захопили у полон мобілізованих у "ДНР" - подробиці

Українські військові захопили у полон мобілізованих у "ДНР" - подробиці

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація