У Херсоні колишня посадовиця допомагала перекидати до України військові ешелони з Росії

Служба безпеки спіймала у Херсоні колишню очільницю так званої "філії російської залізниці", яка під час окупації допомагала перекидати в Україну військові ешелони з Росії. Її викрили під час стабілізаційних заходів у звільненому місті.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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За даними спецслужб, пособницею виявилась колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації.

"Там вона очолила створене агресором "предприятие промышленного железнодорожного транспорта «Херсонской железной дороги" На цій "посаді" допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті. Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захопленої частини Херсонщини", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, як з'ясували правоохоронці, жінка організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачу країні-агресору. Вона особисто закликала місцевих жителів підтримати російську окупацію і вступати до лав "установи". За це обіцяла лояльне відношення з боку рашистів та виплату "зарплат" в російських рублях.

У відомстві зауважили, СБУ затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колаборанти в Україні

Нагадаємо, перед Новим роком у Києві затримали колаборанта. Чоловік допоміг російським окупантам перейменувати вулиці на Луганщині. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у Сватовому. Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

А у Львові затримали російського агента, який під виглядом переселенця оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів. Чоловік збирав інформацію для ворожої спецслужби.

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