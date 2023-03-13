У Херсоні лунають вибухи: росіяни знову обстрілюють місто

У понеділок, 13 березня, у Херсоні знову лунають вибухи.

Про це пишуть місцеві жителі в соціальних мережах.

Російські терористи знову знущаються з жителів звільненого Херсона. 13 березня у місті одразу в кількох районах чути вибухи.

Окупанти обстрілюють міста ймовірно з артилерії та мінометів. Наразі офіційно невідомо, чи є у Херсоні потерпілі та наслідки ударів.

Нагадаємо, у Херсоні та області від 13 березня збільшують час комендантської години. Це сталось через можливе перебування на території Херсона ворожих ДРГ.

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