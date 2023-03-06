У Херсоні люди евакуювалися, а пса залишили прив’язаним біля величезної воронки від ракети

Одеські поліцейські виявили пса прив’язаним біля величезної воронки, яку залишила по собі ворожа ракета на території домоволодіння його господарів.

Пес із Херсона. Родина, в якій він жив, давно евакуювалася, залишивши чотирилапого на сусідів. Але і вони покинули місто, коли був зруйнований дах над головою. Тож правоохоронці забрали вуханя до себе.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

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"Ми виявили собаку, обстежуючи пошкоджені після обстрілу російськими військами домоволодіння жителів Херсона. Він сидів прив’язаним на своєму обійсті, а навколо нього були страшні руїни. Пухнастий дивом уцілів", - розповів заступник начальника Роздільнянського РВП Олег Марталога.

За псом не було вже кому доглядати: господарі поїхали давно, залишивши його на сусідів, але і вони евакуювалися у безпечніше місце, коли російські окупанти зруйнували їхню оселю.

Поліцейські забрали собаку до себе, чотирилапого друга назвали Блеком. За гарного догляду та чуйного ставлення пес швидко оговтався від стресу і повеселішав.

А нещодавно господарі пса, дізнавшись, що він у поліцейських, приїхали по нього і забрали з собою.

Нагадажмо, з-під завалів будинку в Запоріжжі врятували песика.

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