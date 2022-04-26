У Херсоні майже 60 дітей ховаються у підвалі церкви: Денісова просить організувати евакуацію

У Херсоні майже 60 дітей ховаються у підвалі церкви: Денісова просить організувати евакуацію

У Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви.

З них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші 4 років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд", – зазначила омбудсменка.

Денісова закликала усіх, хто може надати сприяння у перевезенні цих дітей, не залишатися осторонь та здійснити всі можливі заходи для відкриття та роботи гуманітарного коридору.

Нагадаємо, що у Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради.

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