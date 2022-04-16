У Херсоні місцеві вивішують українську символіку на будівлях, а у Донецьку вчителі відмовляються коритися окупантам

У Херсоні місцеві вивішують українську символіку на будівлях, а у Донецьку вчителі відмовляються коритися окупантам

У тимчасово окупованих містах місцеві жителі чинять супротив загарбникам.

Українці продовжують чинити спротив окупанту на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Херсоні на будівлях з’являється все більше українських прапорів.

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України.

Також читайте У Миколаєві окупанти обстріляли мирних мешканців: є поранені

"В Херсоні місцеві жителі масово вивішують українську символіку на будівлях міста. В Енергодарі місцеві вчителі відмовляються працювати на умовах окупаційної адміністрації та намагаються дистанційно проводити уроки за українською програмою. В Скадовську окупанти змінили прапори України на адмінбудівлях на триколори. У відповідь на це працівники міської ради відмовилися виходити на роботу і заявили, що не будуть співпрацювати з ворогом", - пишуть в теробороні.

ТСН.ua

Також військові додають, що у багатьох містах Донецької області українські вчителі не йдуть на співпрацю з ворогом, а на вимогу відновити навчальний процес на умовах окупаційних сил заявляють, що "в цьому шапіто участі брати не будуть".

"Ці приклади є одними з багатьох випадків спротиву, які українці героїчно чинять кожного дня", - додають в теробороні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові на окупованих територіях сподіваються терором щодо мирних мешканців встановити контроль.

Читайте також: