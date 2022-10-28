У Херсоні можливі вуличні бої: Жданов розповів, як окупанти готуються до цього

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що вуличні бої в Херсоні під час контрнаступу ЗСУ цілком можливі і російські війська вже готують місто до цього.

Про це експерт сказав у ефірі свого YouTube-каналу.

"Так, на превеликий жаль, вуличні бої в Херсоні – це реальність. Місто готують, до речі, до вуличних боїв: заварюють люки, підривають люки, де є комунікації – кабелі, зв’язки електричні. Підривають їх або перерізають кабелі. Також мінують каналізаційні колектори і теж заварюють люки", – розповів Жданов.

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"(Окупанти – ред.) організовують вогневі точки в житлових будинках, переодягаючи своїх солдат у цивільну форму одягу для того, щоб імітувати місцеве населення. Що нібито місцеве населення чинить спротив приходу Збройних сил України", – повідомив військовий експерт.

Він закликав херсонців фіксувати вогневі точки окупантів, щоби потім повідомити про них ЗСУ. Вогнева точка може бути облаштована у квартирі, де перебувають по 3-4 людини в цивільному одязі. Також можна побачити, як вони заносить до помешкання боєприпаси.

Яка ситуація на Херсонщині

Російські загарбники вибудували кілька ліній оборони в області у передчутті контрнаступу ЗСУ. Вони також перевезли свою "адміністрацію" на лівий берег Дніпра та готують сам Херсон до вуличних боїв.

Росіяни посилюють угруповання на правому березі Херсонщини за рахунок мобілізованих. Водночас у регіоні триває так звана "евакуація".

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, окупанти намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона. Вони хочуть спровокувати невдалий наступ українських військ та фактично використати їхній досвід, коли анонсувався контрнаступ на півдні, а відбулося звільнення Харківщини.

Мапа боїв на 28 жовтня

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