У Херсоні можна пройти безкоштовний медогляд і отримати ліки – куди звертатись

За даними МОЗ, у місті потроху починають відновлювати роботу аптеки.

Жителі звільненого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"У Херсоні продовжують роботу бригади МО "Лікарі без кордонів". Здійснюється медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)", - повідомили в МОЗ.

Люди можуть потрапити на прийом до лікарів у приміщенні залізничного вокзалу м. Херсона.

У МОЗ також зазначили, що ситуація в місті важка, але контрольована, потроху починають відчиняти аптеки.

Ситуація у Херсоні

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.

14 листопада до Херсона прибув президент Володимир Зеленський. Глава держави взяв участь у церемонії підняття прапора України.

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

У місті також відновлюють роботу оператори українського мобільного зв'язку.

Комунальні служби будуть відновлювати критичну інфраструктуру одразу після розмінування міста.

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