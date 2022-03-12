У Херсоні на будівлі СБУ російські окупанти вивісили два прапори

Ворог захопив будівлю.
У Херсоні на будівлі управління Служби безпеки України в Херсонській області окупанти вивісили прапори - російський і Херсонської області.
Про це на сторінці у Facebook повідомив містянин Ігор Цуркан.
"У Херсоні на приміщенні СБУ вивісили російський прапор і прапор області", - написав Ігор.
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Нагадаємо, 1 березня війська окупантів зайшли в Херсон. 2 березня російські військові висунули вимоги жителям Херсона, а 3 березня російські військові захопили телевежу.
Місто залишається в облозі. Періодично глушать мобільний зв'язок та Інтернет. У місті напружена ситуація з пальним, тому потрібно економити.
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