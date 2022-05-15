У Херсоні немає ліків, а в магазинах російські товари: мер міста розповів, як люди виживають в окупації

У Херсоні немає ліків, а в магазинах російські товари: мер міста розповів, як люди виживають в окупації

У тимчасово окупованому Херсоні критична ситуація з медикаментами. Влада очікує, коли з’явиться “зелений коридор”, якого до цього часу немає.

Через окупацію регіону багато людей втратили роботу. Місто практично опустіло.

Про це в інтерв’ю "Суспільне" сказав мер захваченого Херсона Ігор Колихаєв.

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“Коли волонтери ще їздили до Миколаєва і привозили нам ліки, ми передавали їх до лікарень і за рецептами роздавали людям. Зараз медикаментів залишилось на два тижні. Вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків для серцево-судинних захворювань, також є потреба у кисні. Тому, якщо буде відкритий гумкоридор на Кривий Ріг, нам треба завезти сюди медикаменти. Проблеми з продуктами я не бачу, бо запрацювали фермерські господарства, відкриті маленькі магазинчики, молоко привозять з сіл. На складах від волонтерів є товари першої необхідності, дитяче харчування, памперси”, - зазначив він.

Він також підтвердив, що окупанти завозять до регіону російську гуманітарку.

“Що стосується МНС Росії, то вони дійсно завозять гуманітарну допомогу, яку роздають солдати, не наші мешканці, у різних точках Херсона. Спочатку її брали здебільшого малозабезпечені, зараз черги ростуть, бо люди втратили роботу. Дехто бере й перепродає на базарі, таким чином виживає. Завозять продукти і з Криму, вони продаються в магазинах і на ринках. Тому проблем немає, є лише проблема з продуктами вітчизняного виробництва”, - зазначив він.

Раніше стало відомо, що Ігор Колихаєв звернувся до Офісу президента України та просив офіційної заяви від української влади про те, що Україна бореться за свій український Херсон та цінує кожного його жителя, який не залишив місто.

Жителька Херсона розказала, яка зараз ситуація в місті

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