У Херсоні окупант дав пенсіонерці заміновану коробку молока: жінка дивом вижила (фото)

Українка дивом уникла смерті після того, як російський солдат під виглядом "гуманітарної допомоги" дав їй замінований пакет молока.

Коли пенсіонерка з блокадного Херсона почала відкривати коробку, то помітила дроти, прикріплені до ковпачка. Виявилося, що дроти вели до детонатора.

Про це пише Daily Mail.

За словами сина жінки, коли вона забрала пакетик, то побачила, що він не герметичний. Пенсіонерка подумала, що молоко вже хтось випив, що воно може зіпсуватися, тому вона обережно відкрутила ковпачок і побачила щось на зразок різьблення".

У коробці з молоком була саморобна вибухівка, яка під час відкриття мала здетонувати.

"Моя мама-пенсіонерка помітила, що з цим молоком щось не так, ніби хтось його раніше пив, чи воно пошкоджене. Вона обережно відкрутила ковпачок і показала, що там було", - розповів син жінки місцевим ЗМІ.

Молоко з вибухівкою від окупантів / dailymail.co.uk

Окупант дав пенсіонерці начинене вибухівкою молоко / dailymail.co.uk

Вибухівка у молоці / dailymail.co.uk

Зазначається, що аби обдурити місцевих жителів, що продукція, мовляв, безпечна, російські солдати використовують продукцію, вироблену в Україні.

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