У Херсоні окупанти хотіли "зліпити" з місцевого населення "нових громадян Росії": розповіді містян

Росіяни намагалися "перевиховати" українське населення в Херсоні та зробити з місцевих "росіян", однак це не спрацювало. Містяни чинили опір і боролися за звільнення.

Про це пише The New York Times.

"Херсон був центром амбітної російської кампанії з асиміляції громадян та викорінення української ідентичності — ціль, яку президент РФ Володимир Путін ставив для всієї України, якби його збройні сили були успішнішими", — пише видання.

Як зазначає видання, загарбники забороняли в обласному центрі українські пісні, намагалися ввести в обіг російські рублі, казали містянам, що тепер вони - "росіяни", але всі ці спроби виявилися безуспішними.

Як один із прикладів журналісти наводять історію місцевої мешканки Ірини Дягілєвої, донька якої продовжувала ходити до школи під час окупації. У цей період в програму додали обов'язкове виконання гімну Росії, але вчителі ігнорували "нововведення". Натомість дітей вітали словами "Слава Україні!"

Як вважає інший городянин Сергій Блошко, росіяни намагалися придушити проукраїнське населення.

"Те, що тут сталося, було етнічною чисткою", — розповів він журналістам.

Звільнення Херсона

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Наші бійці зайшли до міста від ранку. Місцеве населення радісно зустрічало українських воїнів – співали пісні, розгортали національний стяг. Святкували містяни звільнення декілька днів на головній площі міста.

Наразі місто поступово повертається до нормального життя, тому що у Херсоні окупанти залишили людей без води, світла, зв’язку. Крім того, ДСНС розміновує територію.

Тим часом поліція разом з місцевими виявляють зрадників. Напередодні стало відомо, що двох колаборантів вдалося спіймати – їх прив’язали до стовпа.

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

Читайте також: