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Не лише Берислав: у Генштабі ЗСУ назвали населені пункти, з яких драпають окупанти на Херсонщині

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Не лише Берислав: у Генштабі ЗСУ назвали населені пункти, з яких драпають окупанти на Херсонщині

Фото ілюстративне / Фото: УНІАН

Окупанти повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове на Херсонщині.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються втекти із Херсона на крадених у місцевих авто. Також почастішали випадки мародерства та грабежів місцевого населення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. 

"Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал", - підтвердили у Генштабі. 

Щодо систуації у Херсоні, збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті. Також окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

За даними Генштабу, продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

Що відбувається на Херсонщині

Станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було звільнено 50 сіл і селищ.

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ. Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Тим часом командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

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