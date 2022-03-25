У Херсоні окупанти обікрали та пошкодили квартиру убитої активістки Катерини Гандзюк

Вони вдерлися до квартири та вкрали цінні речі.

Російські загарбники чинять свавілля в Херсоні. Минулої доби вони обікрали та пошкодили квартиру убитої активістки Катерини Гандзюк.

Про це розповів батько Гандзюк.

Загалом, загарбники заявили, що квартира померлої активістки є "об'єктом, який загрожує російській державності". Вони виламали двері та вдерлися до оселі.

"Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об'єкт, який загрожує російській державності", - розповів батько Катерина Віктор Гандзюк.

Квартира Катерини Гандзюк / facebook.com/gandziukgate

Понад три години загарбники "проводили обшуки". Свідки ж тим часом розповіли, що з квартири Гандзюк винесли декілька мішків з речами.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк. Нападник чекав жертву біля під'їзду і хлюпнув на дівчину концентрованою сірчаною кислотою. Жінка отримала опіки 30% тіла. Від отриманих опіків Катерина померла 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.

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