У Херсоні окупанти пограбували художній музей: унікальні експонати фурами вивезли до Криму

Російські окупанти продовжують мародерити на Херсонщині. Нещодавно росіяни пограбували Херсонський художній музей - вони вивезли з нього п'ять фур і два шкільних автобуси унікальних експонатів.

Про це повідомили в адміністрації музею.

Від 31 жовтня до 3 листопада призначена окупантами "влада" завела до музею кількадесят людей, які викрадали твори мистецтва й оргтехніку.

"Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому — мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей. Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться — картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я", - наголосили в адміністрації.

Спочатку окупанти навантажили награбованим три фури й шкільний автобус, які були в супроводі озброєних автоматами людей у цивільному. Потім довантажили ще дві фури й автобус.

У музеї стверджують, що окупантам допомагала призначена окупантами "директорка" музею.

Раніше стало відомо, що російські загарбники вкрали з тимчасово окупованого Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну, а також пам’ятник Федору Ушакову. Масові крадіжки з міста зафіксовано після того, як окупанти оголосили про так звану евакуацію.

Довідка:

Колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 13 тисяч творів мистецтва. А сама будівля розташована в приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи.Там зберігаються мистецькі роботи українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва.

Ситуація на Херсонщині

Заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила, що ЗСУ перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Вони не віддають території ворогу.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ.

Також у Херсонській області військові РФ, очікуючи контрнаступу ЗСУ, вибудували кілька ліній оборони як на правому, так і на лівому березі Дніпра.

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