У Херсоні окупанти спалюють тіла своїх солдатів, намагаючись приховати втрати — ГУР

На околицях міста неодноразово помічали місця скупчень великої кількості обгорілих людських решток. Ідентифікувати тіла складно, оскільки вони сильно пошкоджені вогнем.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також читайте Офіцер ізраїльської армії пояснив, що дозволить ЗСУ звільнити Херсон від окупантів

За даними ГУР, рештки привозять вантажними автомобілями з херсонського слідчого ізолятора.

"Щоб приховати факти умисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за результат артилерійських обстрілів і подальших пожеж, — наголошують у військовій розвідці. — На місці події спочатку чувся потужний вибух, після чого виникла пожежа. Доступ до місця співробітників МНС для ліквідації забороняється".

Раніше стало відомо, що ЗСУ продовжують створювати умови для контрнаступу на тимчасово окупований РФ Херсон.

Аналітики Інституту вивчення війни, опираючись на дані дистанційного зондування FIRMS, показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсон-Миколаїв і Херсон-Дніпропетровська область. На геолокованих кадрах видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь в районі Снігурівки та Андріївки, що на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Миколаївщина та Херсонщина палає! NASA з космосу розгледіла численні загорання

Читайте також: