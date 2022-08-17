У Херсоні окупанти видали "пенсію": люди обміняли рублі та переказали гроші на ЗСУ

Окупанти принесли на двох за два місяці - 40 000 рублів.

У Херсоні пара місцевих мешканців отримала 40 тисяч рублів "пенсії" від російських окупантів, обміняла їх на гривні та переказала отриману суму на потреби Збройних сил України.

Як розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, такою історією з ним поділилася місцева журналістка.

Він зазначив, що українці нікуди не зверталися з приводу отримання коштів і не надавали свої дані.

"Принесли на двох за два місяці - 40 000 рублів. Подружжя не довго думало, як саме використати ці гроші. Не дивлячись на всі складнощі життя в окупованому Херсоні, вони змогли обміняти рублі на гривню і покласти на свій банківський рахунок (на сьогодні такі дії вже дуже важко зробити), а потім переказали отриману суму на ЗСУ", - написав Соболевський.

Він додав, що саме завдяки таким людям Херсон і є містом-героєм.

"На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо! Слава Україні! Слава українському народу!" - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти спробували піти в наступ. Спроба закінчилася для них "не дуже". Вони недорахувалися великої кількості своїх вояків.

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