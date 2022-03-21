У Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних жителях на мітингу проти окупації: є поранені (відео)

Люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати.
У Херсоні, на площі Свободи, окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь в повітря. Про це розповіли та виклали відео очевидці.
Серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога.
⚡️⚡️⚡️ Херсон.— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 21, 2022
Окупанти обстріляли мирний мітинг.
Нажаль є поранені pic.twitter.com/4XzIRWTfgW
На опублікованих відео люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати.
Нагадаємо, в Олешках (Херсонська область) російські військові напідпитку серед білого дня забрали місцевого хлопця в невідомому напрямку. Через деякий час хлопця відпустили.
Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук у відеозверненні на сторінці у Facebook.