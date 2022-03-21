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У Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних жителях на мітингу проти окупації: є поранені (відео)

Дата публікації
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16к
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У Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних жителях на мітингу проти окупації: є поранені (відео)

Люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати. 

У Херсоні, на площі Свободи, окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь в повітря. Про це розповіли та виклали відео очевидці.

Серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога.

На опублікованих відео люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати. 

Нагадаємо, в Олешках (Херсонська область) російські військові напідпитку серед білого дня забрали місцевого хлопця в невідомому напрямку. Через деякий час хлопця відпустили.

Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Дата публікації
Перегляди
16к
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