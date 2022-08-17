У Херсоні окупанти викрали керівницю музичної школи

У Херсоні російські загарбники викрали керівницю музичної школи № 3 Наталю Холматову.
Наталю Холматову, яка очолює комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти "Музична школа № 3" Херсонської міської ради російські військові забрали 17 серпня близько 8 години ранку з власної квартири.
Про це у Facebook повідомила її колега.
"Зі слів близьких, забрали на Лютеранську до Центрального управління поліції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині російські загарбники викрали голову ОТГ, яка відмовлялася співпрацювати з ними.
Читайте також:
- На Херсонщині окупанти викрали волонтерку і захопили приміщення держустанови - ОВА
- У Херсоні росіяни-мародери почали "визволяти" чуже житло від шапок та шуб
- "Забрали на підвал": у Новій Каховці окупанти викрали лікаря