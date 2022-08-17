У Херсоні окупанти викрали керівницю музичної школи

Наталю Холматову, яка очолює комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти "Музична школа № 3" Херсонської міської ради російські військові забрали 17 серпня близько 8 години ранку з власної квартири.

Про це у Facebook повідомила її колега.

"Зі слів близьких, забрали на Лютеранську до Центрального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині російські загарбники викрали голову ОТГ, яка відмовлялася співпрацювати з ними.

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