У Херсоні окупанти влаштували жахливу ДТП: є жертви

У Херсоні окупанти влаштували жахливу ДТП: є жертви

Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще чотирьох "швидка допомога" доправила до лікарні. Очевидці повідомляють, що винуватці ДТП - російські військові.

У тимчасово окупованому Херсоні російський військовий за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser зі швидкістю виїхав на червоний сигнал світлофора та влаштував масштабну ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталась у середмісті, на розі вулиць Ушакова і Кулика.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали із посиланням на очевидців аварії.

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У місцевих пабліках також зазначають, що внаслідок аварії вщент розбиті три автомобілі, двоє людей загинули, ще чотирьох забрала "швидка допомога".

Найбільше постраждали пасажири "Славути" – подружжя літнього віку: жінка загинула на місці, чоловік був важко поранений.

Фото: kavuncity

А винуватці аварії зникли з місця інциденту.

"Водій вижив, виліз через багажник, сів у російський військовий “Тигр”, і всі швидко зникли з місця аварії", – сказали очевидці.

В Україні від початку широкомасштабної війни попри зменшення трафіку трапляються численні ДТП, зокрема із загиблими або травмованими. У МВС зазначили, що багато страшних ДТП трапляється в тих місцях, які до цього навіть не були аварійними.

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