У Херсоні окупанти влучили у п'ятиповерхівку: влада повідомила трагічні новини

Під ранок 25 червня 2023 року російські війська обстріляли Херсон. Снаряд влучив у п'ятиповерхівку.

Про це повідомила в Telegram Херсонська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, це сталось близько 03:20. Під завалами пошкодженого будинку загинув чоловік.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що один зі снарядів розірвався посеред кімнати. Загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами.

Ситуація на Херсонщині

За минулу добу російська армія 59 разів атакувала Херсонщину. 235 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та авіації поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Дві людини були поранені.

У Генштабі повідомили, що 24 червня російські війська обстріляли 11 населених пунктів Херсонської області. Зокрема, Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Микільське, Інженерне, Антонівку, Зеленівку, Білозерку, Дніпровське та Кізомис.

Зранку 23 червня війська армії РФ прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству в Херсоні. Загинули два працівники. Четверо опинилися у лікарні.

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