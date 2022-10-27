У Херсоні окупанти вже вивезли свою "владу" на лівий берег Дніпра: місто готують до вуличних боїв

ЦНС закликає жителів Херсона залишити місто і виїхати на вільну територію України.

Російські окупанти перевезли свою "адміністрацію" Херсонщини на лівий берег Дніпра та готують сам Херсон до вуличних боїв.

Про це повідомив створений українськими Силами спецоперацій Центр національного спротиву.

"Ворог активно готує місто до вуличних боїв та перевозить свої фейкові установи на лівий берег. Водночас колаборанти вивезли свої родини до Криму під приводом "евакуації через обстріли ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Тож правий берег Херсона залишився без колаборантів та гауляйтерів. Тепер там залишилися лише російські окупаційні війська та місцеві жителі.

"Центр національного спротиву закликає місцевих за можливості залишити місто й виїхати на підконтрольну Києву територію та не ставати заручниками ворога", – зазначається в повідомленні.

Яка ситуація в Херсоні та області

Російські війська, очікуючи контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, вибудували там кілька ліній оборони "Південь", окупанти розуміють, що натиск українських військ буде безупинним.

Радник Офісу президента Олексій Арестович описав ситуацію з бойовими діями на Херсонщині як непросту. За його даними, там сконцентрована велика військова сила РФ, яку важко буде перемолоти і яка готує контратаки.

Водночас у Новій Каховці загарбники заварюють каналізаційні люки, бо бояться роботи "українських ДРГ".

За даними очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, до Херсона росіяни звозять нещодавно мобілізованих чоловіків, яких планують використати у вуличних боях, як гарматне м’ясо.

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