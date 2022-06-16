У Херсоні окупанти заселяються до житла українців та посилюють примусову паспортизацію

У Херсоні окупанти заселяються до житла українців та посилюють примусову паспортизацію

Росія активізувала перевезення родичів своїх військових до тимчасово окупованих населених пунктів України, зокрема, до Херсона. Так, окупанти самовільно заселяються до помешкань українців.

Росіяни також не полишають наміру провести "референдум", проте їм цього не вдається, адже місцеві жителічинить шалений спротив.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла на брифінгу 16 червня.

"З боку Росії активізувалося перевезення родин військовослужбовців російських окупаційних військ до захоплених російським агресором українських населених пунктів. Зокрема, йдеться про Херсон. Новоприбулі так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки і квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи свої життя, з початку широкомасштабного вторгнення Росії", – поінформувала Маляр.

Вона додала, що російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення тимчасово захоплених територій. Зокрема, окупанти вже створили чергу на два тижні.

Заступниця міністра зауважила, що не виключено, що мета цього – збільшення частки місцевого населення, яке буде зобов’язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії окупованих територій України у разі проведення так званих референдумів.

Нагадаємо, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ більше не проводитиме "референдумів" на окупованих територіях України, а просто призначатиме на керівні посади в захоплених регіонах росіян.

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