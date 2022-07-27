У Херсоні партизани підірвали екіпаж авто так званої поліції: один із зрадників уже "відбув на концерт Кобзона"

Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує зачищати область від колаборантів та прихильників "руского міра".

Цього разу "квиток на концерт Кобзона" отримав екіпаж так званої поліції російсько-окупаційної влади у Херсоні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі", - йдеться у повідомленні розвідки.

ГУР МО України нагадує усім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку партизани знищили групу окупантів та захопили їхню секретну документацію і мапу. Отримані матеріали російських загарбників передадуть підрозділам Збройних Сил України. Українські військові тепер мають документацію ворога з умовними позначеннями та шифрами, які використовують окупанти на Херсонському напрямку. Окрім цього, представники руху опору здобули мапу з географічними позначеннями.

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