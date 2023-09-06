У Херсоні під час окупації чиновниці міськради нарахували собі майже 1,5 млн грн зарплатні – ДБР (фото)

ДБР повідомило підозру двом чиновницям, які під час окупації Херсону незаконно нарахували собі заробітну плату.

Двом колишнім чиновницям Херсонської міської ради повідомили про підозру – під час окупації міста вони нараховували собі незаконні заробітні плати на суму 1,4 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, керівниця Департаменту розвитку об’єктів комунальної власності та її підлегла – начальниця відділу обліку мали доступ до відповідного програмного забезпечення і під час окупації Херсона вирішили скористатися ситуацією та різко підвищити собі зарплати.

"Вони самі нараховували собі заробітні плати, які іноді перевищували встановлені у понад 10 разів. До прикладу, за квітень 2022 року очільниця департаменту замість 17 тис. 388 гривень отримала 199 тис. 897 гривень. Її підлегла за квітень 2022 року отримала 151 тис. гривень, що в 14 разів більше максимально визначеної суми", - йдеться у повідомленні.

Чиновниця міської ради Херсона / Фото: Державне бюро розслідувань

Чиновниця міської ради Херсона / Фото: Державне бюро розслідувань

Такі "бонуси" чиновниці самостійно сплачували собі до серпня 2022 року. У серпні-вересні 2022 року жінок звільнили.

Загалом від січня по серпень 2022 року керівниця департаменту отримала 616 тис. 135 гривень зарплатні, її спільниця – 565 тис. 659 гривень. Усі гроші надійшли на їх зарплатні картки.

За даними слідства, фігурантки встигли втекти на непідконтрольні території Україні.

"Одна з них навіть публічно робить кар’єру в органах влади окупантів. Колишня начальниця відділу тепер очолює так звану службу зайнятості та бере участь в агітації фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях", - розповіли в ДБР.

Двом ексчиновницям повідомлено про підозру у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали агента РФ, який встановлював маячок для удару по об’єкту "Укрзалізниці" (фото).

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