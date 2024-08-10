У Херсоні почалася масштабна пожежа через атаки РФ: дим затягнув місто

Вночі росіяни атакували Херсон, шестеро людей отримали поранення. За межами міста ще вночі спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили в ОВА.

"Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон. Пожежники докладають усіх зусиль, щоб загасити займання", — йдеться у повідомленні.

Тож поки що влада рекомендує містянам не виходити зайвий раз на вулицю та закрити вікна у своїх помешканнях. Також варто користуватися захисними масками, пити багато води й уникати фізичної активності. А якщо з'явиться задуха, кашель або безсоння — громадянам радять звернутися до медичних фахівців.

Раніше очільник МВА Роман Мрочко повідомив, що у Херсоні зранку вже троє поранених.

В ОВА повідомили, що російська армія упродовж доби обстріляла 17 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на людей: загинув чоловік.

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