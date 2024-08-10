Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні почалася масштабна пожежа через атаки РФ: дим затягнув місто

У Херсоні почалася масштабна пожежа через атаки РФ: дим затягнув місто

Рятувальники намагаються потушити пожежу / Фото: Associated Press

Через сильний вітер дим швидко поширився.

Вночі росіяни атакували Херсон, шестеро людей отримали поранення. За межами міста ще вночі спалахнула масштабна пожежа. 

Про це повідомили в ОВА.

"Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон. Пожежники докладають усіх зусиль, щоб загасити займання", — йдеться у повідомленні.

Тож поки що влада рекомендує містянам не виходити зайвий раз на вулицю та закрити вікна у своїх помешканнях. Також варто користуватися захисними масками, пити багато води й уникати фізичної активності. А якщо з'явиться задуха, кашель або безсоння — громадянам радять звернутися до медичних фахівців.  

Раніше очільник МВА Роман Мрочко повідомив, що у Херсоні зранку вже троє поранених. 

В ОВА повідомили, що російська армія упродовж доби обстріляла 17 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на людей: загинув чоловік.

Окупанти вкрали абсолютно всі картини з вишиванками з Херсонського краєзнавчого музею!

Окупанти вкрали абсолютно всі картини з вишиванками з Херсонського краєзнавчого музею!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація