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У Херсоні поширюються фейки, що нібито місцеві хочуть приєднатися до Росії: влада просить не піддаватися провокаціям РФ

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Влада міста та області просить жителів не вірити неправдивій інформації.

У Херсоні в групах у вайбері розповсюджують фейкову інформацію та відео про те, що нібито жителі області звернулися з проханням приєднати їх до Росії. Зокрема, йдеться про ОСББ.

Про це у Telegram-каналі повідомляє "Суспільне Херсон".

Влада міста та області просить жителів не вірити цій інформації, це фейк, і закликає бути обережними і не піддаватися таким провокаціям з боку окупантів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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