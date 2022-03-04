У Херсоні поширюються фейки, що нібито місцеві хочуть приєднатися до Росії: влада просить не піддаватися провокаціям РФ

У Херсоні поширюються фейки, що нібито місцеві хочуть приєднатися до Росії: влада просить не піддаватися провокаціям РФ

Влада міста та області просить жителів не вірити неправдивій інформації.

У Херсоні в групах у вайбері розповсюджують фейкову інформацію та відео про те, що нібито жителі області звернулися з проханням приєднати їх до Росії. Зокрема, йдеться про ОСББ.

Про це у Telegram-каналі повідомляє "Суспільне Херсон".

Влада міста та області просить жителів не вірити цій інформації, це фейк, і закликає бути обережними і не піддаватися таким провокаціям з боку окупантів.