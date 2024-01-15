У Херсоні пошкоджені близько 50% багатоповерхівок внаслідок обстрілів – ОВА

Водночас на звільненій частині Херсонської області пошкоджено або зруйновано близько 22 тис. цивільних об’єктів.

У Херсоні внаслідок російських обстрілів пошкоджено вже близько половини багатоповерхівок.

Про це під керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив на брифінгу 15 січня.

На деокупованій частині Херсонської області внаслідок обстрілів з боку російських військ було пошкоджено або зруйновано близько 22 тис. цивільних об’єктів.

"22 тисячі частково пошкоджених або зруйнованих об’єктів на Херсонщині. Щодо самого Херсону, мабуть, 50% багатоповерхівок пошкоджені", – сказав Толоконніков.

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Нагадаємо, протягом доби 14 січня російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонщину, випустивши 788 снарядів. Зокрема, загарбники вгатили по пункту швидкої медичної допомоги у Станіславі.

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