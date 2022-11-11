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У Херсоні Путін зазнаввже третьої великої поразки у війні, наступна - Кремль - ексміністр закордонних справ Швеції

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У Херсоні Путін зазнаввже третьої великої поразки у війні, наступна - Кремль - ексміністр закордонних справ Швеції

Фото: Associated Press

Херсон для Путіна став третьою великою поразкою фюрера Путіна у війні проти України.

У Херсоні Путін зазнав вже третю велику поразку у війні, яку він розв’язав проти України. Серед інших поразок очільника Кремля: Київ та Харків.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав ексміністр закордонних справ Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

“Херсон прямо зараз — це картина, якої, за словами Володимира Путіна, ніколи не буде. Це його третя велика поразка у цій війні — Київ, Харків і тепер Херсон”, — наголосив Карл Більдт.

Також він додав, що далі Путін втратить Кремль.

Звільнення Херсона від російських окупантів

9 листопада стало відомо, що окупанти виходять з Херсона. Такий наказ віддав міноборони РФ Шойгу. Росіяни після себе залишили величезну кількість мін, вже зафіксовані випадки підриву місцевого населення.

Під час виходу з міста, окупанти підірвали телевежу, приміщення телеканалу “Суспільне” та центри радіозв'язку та телемовлення. Водночас першими втекли з Херсона колаборанти.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1952
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