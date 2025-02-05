На Херсонщині РФ атакувала дронами поліцейських під час евакуації постраждалих: є поранені

Вранці 5 лютого в Антоновці, у передмісті Херсона, під час чергової атаки російських дронів постраждали троє поліцейських, які допомагали евакуювати людей.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"Під час евакуації постраждалих працівниками поліції ворог завдав повторного удару, атакувавши поліцейський автомобіль. Унаслідок цього троє правоохоронців отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, росіяни атакували Антонівку ударними БпЛА, скинувши вибухівку. Внаслідок цього поранення отримали чотири цивільні особи — жінка 48 років та троє чоловіків віком 47, 48 та 54 роки. Після цього дрони завдали повторного удару по правоохоронцях, які рятували постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Херсонщині на одній з евакуаційних операцій поліцейський автомобіль підірвався на ворожій міні під час транспортування хворого чоловіка.

Читайте також: