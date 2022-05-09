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У Херсоні росіяни хочуть селитись у квартири мирних українців, які виїхали через окупацію - розвідка

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У Херсоні росіяни хочуть селитись у квартири мирних українців, які виїхали через окупацію - розвідка

Getty Images

Російські загарбники планують селитись у квартири жителів Херсона, які виїхали з міста, щоб врятуватись від життя в окупації.

Для цього окупанти вимагають від голів ОСББ надати їм перелік помешкань, у яких наразі ніхто не проживає. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО. 

Як зазначається, окупанти вимагають від голів ОСББ у мікрорайонів "Таврійський" та "Житлоселище" надати їм перелік порожніх помешкань, щоб потім там заселитись. Там планують мешкати російські військові та представники спецслужб. 

Також у Херсоні встановлюють додаткові блок-пости та переконують місцевих жителів, що "Росія тут надовго". 

"Повідомляється, що нещодавно в Херсон прибув так званий «голова ДНР» Денис Пушилін. Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня. А також розв'язання питання "зміни статусу" Херсону", - йдеться у повідомленні розвідки. 

Нагадаємо, у захопленому Херсоні окупанти хочуть змусити ув’язнених воювати проти ЗСУ.

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