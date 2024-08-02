У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на людей: загинув чоловік 

Сьогодні, 2 серпня, російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік. У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. "Швидка" доправила її до лікарні для надання меддопомоги", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська 2 серпня святкуватимуть свій день ВДВ, тож на Херсонщині можливі обстріли. Влада області закликала людей бути особливо обережними цього дня.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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