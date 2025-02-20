У Херсоні російська керована авіабомба влучила у 10-поверхівку: оприлюднено відео наслідків

Нині відомо про шістьох постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.
Цієї ночі увесь Херсон здригнувся від “прильоту” російської керованої авіабомби у десятиповерхівку. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з першого по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах.
Нині відомо про шістьох постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з восьмого та дев’ятого поверхів зруйнованої будівлі.
У лікарні перебувають двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця “прильоту”. Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.
Ще трьом чоловікам бригада швидкої надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови.
На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.
До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це – рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.
Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває розбір завалів і пошук потерпілих.
Нагадаємо, пізно увечері 19 лютого російські агарбники завдали чергового злочинного удару по Херсону.
Читайте також: