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У Херсоні російські диверсанти пропонують людям здати місто РФ

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У Херсоні російські диверсанти пропонують людям здати місто РФ

facebook.com/kolykhaev.igor

Місцевим рекомендували відправляти диверсантів туди ж, куди російський корабель.

У Херсоні російські диверсанти пропонують місцевим жителям здати ворогу місто. 

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. 

"Є інформація, що перевертні-диверсанти намагаються розговорити вас на вулицях, чергах та інших публічних місцях і підбити на ідею "здати місто". Не сумніваюся, що ви їх відправляєте туди, куди й російський корабель, але будьте пильними. А ще краще таких "Павліків Морозових" одразу здавати правоохоронцям чи теробороні", - наголосила депутатка. 

Нагадаємо, колишній захисник збірної України, донецького "Шахтаря" та "Барселони" Дмитро Чигринський, який нині представляє грецький "Іонікос", висловився про повномасштабне військове вторгнення Росії на українські землі.

Також у неділю, 6 березня, російські окупанти обікрали відділення поліції у місті Ізюм Харківської області.

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