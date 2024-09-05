У Херсоні російські дрони полюють на людей: журналістка розповіла про життя в місті

Херсонці майже не носять навушників чи інших увімкнених ґаджетів, аби чути, чи не летить ворожий дрон.
Останніми тижнями у Херсоні літають російські дрони з вибухівкою, які буквально влаштовують полювання на людей на вулицях.
Про це головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич розповіла у ефірі "Еспресо".
Вірлич повідомила, що в останні тижні по Херсону просто несамовито літають ворожі дрони. Жителі міста навіть просять розповсюджувати інформацію про це і про те, як поводитися.
"Тому що розвіддрони російські з вибухівкою долітають і до центру, летять і далі. І буквально влаштовують полювання людей, тому це дуже і дуже небезпечно, і цього стало просто критично багато. Настільки багато, що це дзижчання стає вже звичним додатком до життя", – розповіла журналістка.
Вона також дала поради, як поводитися, якщо помітили російський дрон. Головне – це сховатися.
"Почули/побачили дрон – ховаємось у найближче укриття або найближче місце, яке можна сприймати як укриття. В жодному разі не треба погрожувати дрону, героїчно кидати щось в дрон. Всі випадки одиничні героїчні, здебільшого все це закінчується дуже трагічно", – зауважила Вірлич.
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Він додала, що важливо дуже уважно слухати, чи не летить дрон. Саме тому херсонці майже не носять навушників чи інших увімкнених ґаджетів.
"Вони можуть літати як високо, так і низько. Немає такого поняття: "До мене дрон не долетить". В Херсоні такого наразі немає, на правому березі я би взагалі дуже уважно до цього ставилась", – сказала журналістка.
За її словами, перебування у Херсоні на одному місці на відкритій місцевості протягом лише п’яти хвилин вже вважається довгим.
"Взагалі краще відкриті місцевості оминати, ходити попід парканами, попід будівлями і чітко планувати маршрут свій. Можливо, повідомляти довіреним людям, де ви знаходитесь, щоб вони знали, в разі чого, де вас шукати приблизно. Але в жодному разі не виявляти героїзм з приводу російських дронів. Почули, побачили – сховались", – наголосила Вірлич.
Нагадаємо, наприкінці серпня під атаку ворожим дроном у Херсоні потрапила бригада "швидкої", яка поспішала на виклик.
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