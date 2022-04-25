У Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники захопили будівлю міської ради.

Окупанти наказали місцевим посадовцям віддати їм ключі та покинути приміщення міськради.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на представника міської ради.

"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - розповів працівник міської ради.

Наразі невідомо, для чого окупантам приміщення органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, як повідомляла розвідка Великої Британії, для Росії проведення псевдореферендуму в тимчасово окупованому Херсоні є ключовим, щоб виправдати свою окупацію півдня України.

Читайте також: