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У Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради

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У Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради

ФОТО: скрин з відео

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники захопили будівлю міської ради.

Окупанти наказали місцевим посадовцям віддати їм ключі та покинути приміщення міськради. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на представника міської ради. 

"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - розповів працівник міської ради.

Наразі невідомо, для чого окупантам приміщення органу місцевого самоврядування. 

Нагадаємо, як повідомляла розвідка Великої Британії, для Росії проведення псевдореферендуму в тимчасово окупованому Херсоні є ключовим, щоб виправдати свою окупацію півдня України.

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