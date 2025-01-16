У Херсоні російські військові з безпілотника атакували комунальників: фото

Російські терористи скинули вибухівку з дрона на транспорт КП "Парки Херсона".

У Херсоні російські військові скинули з безпілотника вибухівку на автівку комунальників, які виконували роботи у Дніпровському районі міста, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Facebook.

"Окупанти з безпілотника атакували комунальників. Під час виконання робіт у Дніпровському районі російські терористи скинули вибухівку з дрона на транспорт нашого КП "Парки Херсона", – розповів Мрочко та оприлюднив відповідні світлини.

Російські окупанти з дрона атакували комунальників Херсона

Російські окупанти з дрона атакували комунальників Херсона

Російські окупанти з дрона атакували комунальників Херсона

За даними начальника Херсонської МВА, працівники не постраждали.

Нагадаємо, російські терористи вбили херсонську волонтерку. Жертвою ворога стала Ірина Байраченко.

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