У Херсоні російські військові з безпілотника атакували комунальників: фото

Російські терористи скинули вибухівку з дрона на транспорт КП "Парки Херсона".
У Херсоні російські військові скинули з безпілотника вибухівку на автівку комунальників, які виконували роботи у Дніпровському районі міста, люди не постраждали.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Facebook.
"Окупанти з безпілотника атакували комунальників. Під час виконання робіт у Дніпровському районі російські терористи скинули вибухівку з дрона на транспорт нашого КП "Парки Херсона", – розповів Мрочко та оприлюднив відповідні світлини.
За даними начальника Херсонської МВА, працівники не постраждали.
Нагадаємо, російські терористи вбили херсонську волонтерку. Жертвою ворога стала Ірина Байраченко.
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