У Херсоні стрімко погіршується гуманітарна ситуація, окупанти блокують допомогу - МЗС України

З кожним днем місто наближається до гуманітарної катастрофи.

У тимчасово окупованому Херсоні критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.

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"У Херсоні також перебувають близько 100 іноземних студентів, насамперед з країн Африки. Незважаючи на зусилля уряду України та міжнародних гуманітарних організацій, РФ наразі відмовляється створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей та доставки продовольства. Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Росії, зокрема запровадити нові болючі економічні санкції, аби змусити її зняти блокаду з Херсона та інших українських міст, створити умови для безпечного виїзду українських та іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що мер Херсона Ігор Колихаєв сьогодні, 22 березня, відвідав аптеки та Центральний базар. Його обурили ціна на ліки та продукти. Мер закликав припинити спекуляцію.

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