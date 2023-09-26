У Херсоні священник продавав російську зброю – автомати Калашникова та ПЗРК (фото)

У Херсоні СБУ спільно поліцією затримали настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) який підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі окупантів.

Про це пише пресслужба СБУ.

Священник зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них – просто на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав: кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими; 3 бойові гранати Ф-1; майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Російська зброя, яку у Херсоні продавав священник

Російська зброя, яку у Херсоні продавав священник

Російська зброя, яку у Херсоні продавав священник

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" – на спробі продати два переносних зенітно-ракетних комплекси "Ігла" з комплектувальними.

"У "доповнення" до цих ПЗРК священник пропонував придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Священник УПЦ (МП) підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

У СБУ наголосили, що потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, в Івано-Франківську жінка захоплювалася Путіним і називала Україну "територією РФ" (фото).

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