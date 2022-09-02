У Херсоні та Енергодарі знищено три артсистеми ворога, склад з боєприпасами та до роти особового складу

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі “Загублений світ” покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно у п'яти тентованих вантажівках.

У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод “Атом Енергомаш”, решту - розосередили у найближчих населених пунктах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України 2 вересня.

"Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень", - йдеться у зведенні .

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новоочеретувате, Новосілка, Времівка, Новопіль, Новодарівка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка.

Збройні Сили України успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіного.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з розвідки та блокування цивільного судноплавства.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ нині перегруповує війська, а після цього може зрости активність російських військ і на суші, й у повітрі.

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