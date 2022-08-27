У Херсоні та області "розквітла бавовна" (відео)

У Херсоні та області ввечері 27 серпня фіксуються влучання у склади боєприпасів російських військ та у місця розташування їхньої техніки.
Так, "бавовна" зафіксована також у Новій Каховці та Любимівці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Херсон, палають склади БК. Бавовна на території зони, де рашисти влаштували склад БК та техніки. А ще – у Новій Каховці та Любимівці влучання в техніку орків", – йдеться у повідомленні "Херсон online".
Окрім того, повідомляється про вибухи біля виправної колонії №90 у Херсоні. За словами очевидців, у вікнах декількох будівель колонії та розташованих неподалік багатоквартирних будинків повилітали шибки.
"Відомо, що на території колонії №90 росіяни влаштували свою базу, де, ймовірно, був і склад боєприпасів. Вони й могли здетонувати після удару ЗСУ. Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", — пише місцеве видання "Мост".
У самій колонії окупанти зазвичай змушують ув'язнених ремонтувати їхню техніку.
Нагадаємо, до цієї "бавовни" було відомо, що протягом 27 серпня ЗСУ знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.
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