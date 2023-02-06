Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні та тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
2171
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні та тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

У Бердянську повідомляють про три вибухи.

У Херсоні та тимчасово захопленому окупантами Бердянську Запорізької області 6 лютого чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі та голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна. 

"На цей час відомо, що були три вибухи. Два – начебто, спрацювало вороже ПВО. Один – своєї цілі досяг", – зазначила Галіціна в коментарі "Суспільному". 

Про вибухи у Бердянську також повідомляє Telegram-канал Бердянськ.

"Бердянськ гора, чути гучні вибухи. Навіть у Маріуполі було чути вибух, в Урзуфі теж. Уявляю, як бердянці злякалися", — передає канал.

Додамо, що 4 лютого окупанти 60 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація