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У Херсоні люди знову вийшли на протест: російські окупанти застосували проти них сльозогінний газ

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У Херсоні люди знову вийшли на протест: російські окупанти застосували проти них сльозогінний газ

Суспільне

Після того, як дим розвіявся, частина людей повернулась на площу.

У Херсоні, де тимчасово перебувають російські окупаційні війська, у вівторок, 22 березня, українці знову вийшли на мирний мітинг. Проте загарбники застосували проти людей сльозогінний газ. 

Про це повідомляє "Суспільне. Херсон". 

© Суспільне
Суспільне

"Проти мирних жителів військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх. Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили особовий склад підрозділів російських морпіхів, які готувалися до штурму Одеси.

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