У Херсоні люди знову вийшли на протест: російські окупанти застосували проти них сльозогінний газ

Після того, як дим розвіявся, частина людей повернулась на площу.
У Херсоні, де тимчасово перебувають російські окупаційні війська, у вівторок, 22 березня, українці знову вийшли на мирний мітинг. Проте загарбники застосували проти людей сльозогінний газ.
Про це повідомляє "Суспільне. Херсон".
"Проти мирних жителів військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх. Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили особовий склад підрозділів російських морпіхів, які готувалися до штурму Одеси.
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