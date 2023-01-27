У Херсоні уламки ворожого снаряду влучили в автівку з людьми: жінка загинула на місці, чоловік зазнав поранень

Обстріляли загарбники й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла.
Російська окупаційна армія вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району.
Уламками від вибуху російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що загарбники обстріляли й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла.
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Героїчні херсонські медики вже борються за життя людей, постраждалих через жорстокість російських злочинців у воєнній формі", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
Російська окупаційна армія 26 січня обстріляла село Кочубеївка Бериславського району Херсонської області. Є жертва та потерпілі.
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