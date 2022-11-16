У Херсоні виявили засекречені документи зі списком зрадників, які працювали на ФСБ (фото)

СБУ виявила списки агентів ФСБ, які співпрацювали з ворогом під час окупації Херсона.

У звільненому Херсоні Служба безпеки України під час проведення стабілізаційних заходів знайшла засекречені документи ФСБ РФ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Представники спецслужби РФ залишили таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу ЗСУ.

"За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими кримінальними справами", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також виявили задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".

Серед вилученого:

власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ;

справи агентурного вивчення;

повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань;

"протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.

Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8". Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.

Ситуація у Херсоні та області

ЗСУ повернули Херсон під контроль України 11 листопада.

Після деокупації на звільнених територіях Херсонщини розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.

Електропостачання відновили у трьох населених пунктах на Херсонщині.

У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів.

СБУ затримала у Херсоні російського окупанта, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця.

Поліція також продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів на Херсонщині. Наразі відомо про 414 злочинів.

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