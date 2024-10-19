У Херсоні ворожий дрон атакував комунальників, п'ятеро працівників отримали поранення

У Дніпровському районі під удар безпілотників потрапили працівники комунального підприємства.

Окупанти 19 жовтня атакували Херсон дронами, один з них влучив у працівників комунальних служб, внаслідок чого поранення отримали п'ять осіб.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

"П’ятеро людей постраждали. Це - чоловіки 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні з вибуховими травмами та контузіями", - йдеться у повідомленні.

Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі та зранку 19 жовтня російські війська атакували Черкаську область дронами й ракетами. ППО частково збила загрозу, але є влучання й пошкодження від уламків.

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