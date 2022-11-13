У Херсоні вже з'явився мобільний зв'язок: де є мережа

Мережа у Херсоні вже є біля приміщення обласної адміністрації.

У звільненому Херсоні в неділю, 13 листопада, уже з'явився мобільний зв'язок.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що мобільний зв'язок запрацював у центрі Херсона.

"У центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар", - йдеться у повідомленні.

Звільнення окупованого Херсона

Росія на початку повномасштабного вторгнення, у березні, захопила український Херсон. Там окупанти призначили свою маріонеткову владу. Наприкінці вересня Росія провела у Херсоні фейковий референдум за приєднання українського міста до свого складу.

9 листопада Шойгу анонсував відведення своїх військ з правого берега Херсонщини. 11 листопада українські війська зайшли до Херсона. Наразі у місті тривають стабілізаційні заходи.

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