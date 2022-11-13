Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні вже з'явився мобільний зв'язок: де є мережа

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
418
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні вже з'явився мобільний зв'язок: де є мережа

Фото: Associated Press

Мережа у Херсоні вже є біля приміщення обласної адміністрації.

У звільненому Херсоні в неділю, 13 листопада, уже з'явився мобільний зв'язок. 

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що мобільний зв'язок запрацював у центрі Херсона. 

"У центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар", - йдеться у повідомленні. 

Звільнення окупованого Херсона 

Росія на початку повномасштабного вторгнення, у березні, захопила український Херсон. Там окупанти призначили свою маріонеткову владу. Наприкінці вересня Росія провела у Херсоні фейковий референдум за приєднання українського міста до свого складу. 

9 листопада Шойгу анонсував відведення своїх військ з правого берега Херсонщини. 11 листопада українські війська зайшли до Херсона. Наразі у місті тривають стабілізаційні заходи. 

Читайте також:

Кохання понад усе: лавсторі українського військового Сергія Паламарчука і його коханої Катерини

Кохання понад усе: лавсторі українського військового Сергія Паламарчука і його коханої Катерини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
418
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація