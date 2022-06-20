У Херсоні з автомата розстріляли трьох російських ФСБівців - Арестович повідомив подробиці

Радник керівника Офісу президента також розповів про те, що окупанти заселяють свої сім'ї в спорожнілі оселі українців.

В окупованому Херсоні розстріляли співробітників оперативного підрозділу російських військ, які замовили собі шашлик в одному з закладів на набережній. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що напад здійснили партизани.

Про це він розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 18 червня.

"Так. Це зробили партизани. "Спецдоставка закрила питання". Коли звільнятимуть Херсон, там усередині багато що відбуватиметься, а не лише зовні. Якщо розумні люди, потрібно зніматися і йти, але ж вони роблять зворотне", - зазначив Арестович.

Він додав, що окупанти звозять до Херсона свої родини.

"Я не знаю, що має бути в мізках, коли ти привозиш свою сім'ю до порожньої квартири чужих людей, а поряд, за 15 км, українська артилерія перебуває", - сказав Арестович.

Раніше стало відомо, що найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

Аналітики ISW вважають, що окупанти стягують війська до області для захисту від безперервних контратак України на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

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