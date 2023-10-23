У Херсоні затримали агентів РФ, які наводили ракети та авіабомби на будинки в місті (фото)

У Херсоні Служба безпеки України нейтралізувала підпільний осередок російської ФСБ. Під час оперативних заходів затримано трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатором та керівником місцевого "антиукраїнського" підпілля був колишній підприємець, який після захоплення Херсона перейшов на бік ворога.

Зрадник влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці РФ", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою окупантів.

Затриманий агент ФСБ РФ у Херсоні

Техніка зрадників для обміну даними з кураторами РФ

Прапор РФ та фото Путіна

Російська символіка

Фіктивні посвідчення зрадників, видані окупантами

Згодом зрадник потрапив у поле зору ФСБ РФ, яка невдовзі завербувала його.

Після звільнення Херсона чоловік на деякий час "заліг на дно", але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм "куратором" з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.

"За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру. Один із них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для рупора Кремля – "РИА Новости", - розповіли в СБУ.

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона. Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях.

Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

Нагадаємо, офіцер спецпідрозділу "Артан" розповів, як ГУР звільнило "вишки Бойка" і чого тепер бояться окупанти.

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